Alınan bilgiye göre, Osmangazi Üniversitesinde öğretim üyesi olduğu öğrenilen B.Y.Y.'ye yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınan öğretim üyesinin Bylock kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y.Y., adliyeye sevk edildi. Öğretim görevlisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bylock kullandığı tespit edilen öğretim üyesi tutuklandı
08.02.2017 - 10:32 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen bir öğretim üyesi tutuklandı.
Etiketler : bylock,
445145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445145.aspx
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