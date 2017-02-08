Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Üniversitesinde öğretim üyesi olduğu öğrenilen B.Y.Y.'ye yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınan öğretim üyesinin Bylock kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y.Y., adliyeye sevk edildi. Öğretim görevlisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.