Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hakkında “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
HDP’li vekil hakkında yakalama kararı
08.02.2017 - 13:14 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
Etiketler : HDP,
445196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445196.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER