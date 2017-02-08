Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 28 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame ilginç ayrıntılar yer aldı.

TBMM VE AK PARTİ KEŞFİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan 28 şüpheli arasında bulunan Selim S.'nin 12 Ekim 2016 günü İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlendi. Ayrıca Selim S.'nin Havalimanı'ndan Çankaya'ya geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı kaydedildi.

SAKALLARINI KESTİ, KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİ

Selim S.'nin dikkat çekmemek için sakallarını kestiği ve takım elbise giyindiği belirtilirken sonrasında Kocatepe Camii balkonundan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı gözleyerek keşif yaptığı ileri sürüldü. Silahlı ya da bombalı eylem hazırlığı için TBMM ve AK Parti İl Başkanlığı civarında keşif yaptığı değerlendirilen Selim S.'nin bu sürede kimseyle görüşmediği iddianamede yeraldı.

İSTANBUL'DA O CAMİYE KEŞİF

Akşam saat 20.00'da Ankara Kızılay'dan özel bir uçak firmasına ait otobüsle Esenboğa Havalimanı'na giden Selim S.'nin, 21.30'da İstanbul'a uçtuğu belirtildi. İstanbul'a dönmesi ardından Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii ve Zeynebiye Kültürevi önünde görülen Selim S.'nin burada da keşif yaptığı kaydedildi.

KEŞİF EMRİ SURİYE'DEN

İddiamede Selim S.'nin DEAŞ terör örgütü adına Türkiye'de gerçekleştirilecek bir eylemin organizasyonunda örgütün Türkiye'deki irtibatı olduğu, şahsın eylemi gerçekleştirecek kişileri ve eylemin hedeflerini tespit etmeye çalıştığı, bu nedenle keşif çalışmaları yaptığı kaydedildi. Eylem yapacak terörist arayışında olduğu ve bu nedenle Selahattin kod adlı İ.H.D., Ebubekir Zerkavi kod adllı Ş.A. ve Küçük Laz kod adlı A.S.Ç. ile irtibata geçtiği belirtildi. Keşfin talimatının Suriye'de DEAŞ adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ülkemize yönelik eylem talimatlarını verdiği değerlendirilen Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından veriliyor olabileceği değerlendirildi. (Sabah)