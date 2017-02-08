Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen eski emniyet şube müdürleri G.F., K.Y. ve komiser yardımcısı N.T. ve Y.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardında operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.F., K.Y. ve N.T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen G.F., K.Y. ve N.T. tutuklanırken, komiser yardımcısı Y.K.'nin yakalanması için çalışmalarım devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan tutuklanan iki emniyet şube müdürü, bir komiser yardımcısı ve aranan Y.K.'nin daha önce gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları da öğrenildi.
Tekirdağ'da 2 emniyet şube müdürü tutuklandı
08.02.2017 - 14:46 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 2 şube müdürü ve 1 komiser yardımcısı tutuklandı.
Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen eski emniyet şube müdürleri G.F., K.Y. ve komiser yardımcısı N.T. ve Y.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardında operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.F., K.Y. ve N.T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen G.F., K.Y. ve N.T. tutuklanırken, komiser yardımcısı Y.K.'nin yakalanması için çalışmalarım devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : tekirdağ,emniyet,tutuklandı,
445221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445221.aspx
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