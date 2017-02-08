Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen eski emniyet şube müdürleri G.F., K.Y. ve komiser yardımcısı N.T. ve Y.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardında operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.F., K.Y. ve N.T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen G.F., K.Y. ve N.T. tutuklanırken, komiser yardımcısı Y.K.'nin yakalanması için çalışmalarım devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan tutuklanan iki emniyet şube müdürü, bir komiser yardımcısı ve aranan Y.K.'nin daha önce gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları da öğrenildi.