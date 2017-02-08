Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Türkiye 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihini yapmıştır, artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur." diyen Erdoğan, "Şu anda anamuhalefetin başındaki zat ikide bir 'rejim mejim' deyip duruyor ya Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Rejim olayı 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.Erdoğan, "Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar, karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur." dedi.

"Milletimiz tercihini ilan etti"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimiz, 2007 yılında ilk adımı atılan düzenlemeye verdiği destekle, bu yol ayrımında tercihini Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminden yana kullandığını ilan etmiştir. Nisan ayında milletimizin takdirine, onayına sunulacak olan anayasa değişikliğine, 10 yıl önce atılan bu adımın tamamlanması olarak bakmak gerekiyor. Milletimizin o zaman yüzde 69 ile 'evet' dediği reformun, nihai hedefine ulaşmasını sağlayacak bu değişikliğe de aynı şekilde sahip çıkacağına doğrusu ben inanıyorum."

Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi



Anayasa değişikliği ile seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çıkmışlar ne diyorlar, askerlik ne olacak? Allah Allah. Sanki Türkiye genelinde 7 milyon gencin 7 milyonu milletvekili oluyor da, askerlik ne oluyor diye bu soruyu soruyor. Parlamentoya kaç kişi girecek? Bu şekilde gençlerden 10, 15 kişi girdiğini kabul edin, bunların durumunu düzenlemek gayet kolay. Nedir? Bunları tutarsın askerlikten muaf kılarsın olur biter. Bakın tecil demiyorum, muaf tutarsın olur biter. Biz bunu polise getirdik, polisi muaf tuttuk. Şu anda Parlamentoda görev yapmak kadar önemli bir görev olabilir mi? Bu gencimiz gelecek, parlamentoda vatanına, milletine orada bir hizmet verecek. Hala orada askerlik ne olacak diye bunu soracaksın. Bu kadar açık konuşuyorum. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili de hükümet kendi düzenlemesini referandum veya halk oylamasından sonra yapacaktır." diye konuştu.