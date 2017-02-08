Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile çadır kent kurdu, 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başladı. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de üst üste yaşanan depremler sonrasında depremzedelerin yardımına koşan Türk Kızılayı, 37 kişilik uzman ekiple, deprem sonrası müdahale çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılayı, toplam 120 çadırın kurulumunda AFAD'a destek verirken, yatak, battaniye ve soba gibi çadır içi malzemelerin dağıtımını yaptı, depremden en fazla etkilenen Yukarıköy'de konteyner kent kurulumunda da AFAD'a katkıda bulundu.

Deprem sonrasında vatandaşlara kumanya dağıtmaya başlayan Türk Kızılayı, bölgeye sevk ettiği mobil mutfak araçlarında 3 öğün sıcak yemek çıkarmaya başladı. Ekipler Taşağıl, Bademli, Kocaköy, Babakale, Kızıl Keçili, Tuzla, Çamköy, Taşboğaz, Gülpınar, Çamkabalak, Çamiçi Mahallesi, Çamtepe Mahallesi, Kaşkaya Mahallesi ve Yukarıköy'deki depremzedelere sıcak yemek ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ayvacık bölgesinde 12 köyü etkileyen depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların, 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine yol açtığını kaydetti.

Depremin hemen ardından bölgedeki Türk Kızılayı şubeleriyle AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve çadır kent kurulduğunu dile getiren Kınık, "AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurumuna da başladık. Mobil mutfağımız burada. Depremzede vatandaşlarımıza 3 öğün sıcak yemek vermeye başladık." açıklamasını yaptı.

Bu arada Türk Kızılayı, Çanakkale'deki deprem sonrası ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir kampanya başlattı.

Hayırseverler, telefonlarında 2868'e "bağış" yazıp mesaj atmaları karşılığında, her SMS için depremzedelere 10 TL bağış yapmış olacak.