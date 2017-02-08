Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 10 eski subay ve astsubay, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin sorgusunun ardından 5 kişinin tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. KHK ile meslekten ihraç edilen şüphelilerin cep telefonlarında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"un yer aldığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların ise örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları öğrenildi. Öte yandan savcılık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu öne sürülen 5 kişi hakkında soruşturma başlattı.

