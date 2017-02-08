Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden son dakika haberi! Son günlerde meydana gelen depremlerin ardından Ayvacık'tan yeni bir haber geldi. Çanakkale Ayvacık'ta yaşanan depremlerin ardından valilik, 1 hafta süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Sürekli artçı sarsıntıların devam ettiği Çanakkale Ayvacık ilçesinde eğitime bir hafta ara verildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından evleri hasar gören ya da yıkılan vatandaşlar yaşamlarını çadır ve konteynerlerde sürdürüyor.

Çanakkale'de okullar tatil mi Çanakkale Valiliği son dakika kararını açıkladı. Çanakkale Ayvacık'ta okullar bir hafta süreyle tatil edildi. Çanakkale'nin diğer ilçelerinde ise eğitime devam edilecek. Ayvacık ve yakındaki köylerde meydana gelen deprem nedeniyle evleri yıkılan ve yakınları zarar gören öğrenciler için okullar tatil edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada "08-09-10 Şubat 2017 Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ayvacık ilçemizdeki okul ve kurumlarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Çanakkale Valiliği'nden deprem açıklaması: 8 vatandaşımız yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem ve ardından devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle yaralanan 8 kişiden 5'inin taburcu edildiği, hafif yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal edip çalışmalara başladıkları belirtildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy başta olmak üzere 14 yerleşim biriminde 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut ve 31 ağır hasarlı ahır ve deponun tespit edildiği ifade edildi. Bölgede meydana gelen depremlerde can kaybının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 5'i taburcu edilmiş, üçünün tedavisine devam edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde görev icra etmektedir. İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 320 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak ve 50 aile mutfak seti gelmiş ve dağıtımı yapılmaktadır. AFAD Başkanlığından 200 yaşam konteyneri talep edilmiş olup, bugün itibarıyla Yukarıköy çadırkent alanına teslim edilmesi planlanmaktadır.

UEDAŞ 11 teknisyen, 3 sepetli araç ve 1 vinç ile çadırkent alanına 10 elektrik direği kurmuştur. Kızılay tarafından, 16 personelle vatandaşlarımızın tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanmaktadır. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araç 67 personelle hizmet verilmekte ve tüm çalışmalar koordine edilmektedir."

BAZI KÖYLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

İlçeye bağlı Yukarı, Çam, Tuzla, Gülpınar ve Taşağıl köylerinde bazı evlerde hasar meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi. Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.