Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı!
08.02.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
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445260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445260.aspx
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