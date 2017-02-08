Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için hükümete verilen izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 10.02.2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.