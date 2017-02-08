Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı. Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanık Aslan katılmadı. Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi. İddianamede, Aslan'ın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarından cezalandırılması isteniyor.