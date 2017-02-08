HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı. Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanık Aslan katılmadı. Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi. İddianamede, Aslan'ın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarından cezalandırılması isteniyor.
HDP Milletvekili Aslan hakkında 'zorla getirilme' kararı
08.02.2017 - 17:37 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Batman Milletvekili Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.
Etiketler : HDP Milletvekili Aslan,
445271 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445271.aspx
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