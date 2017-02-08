Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Yıldırım Suudi Dışişleri Bakanını kabul etti
08.02.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i kabul etti.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir,
445276 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445276.aspx
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