Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza D-100 Karayolu hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan araca başka bir aracın çarpması sonrası 2 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobil toplam 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine emniyet ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Kaza nedeni ile İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik eski akışına geri döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.