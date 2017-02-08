Kaza D-100 Karayolu hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan araca başka bir aracın çarpması sonrası 2 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobil toplam 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine emniyet ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.
Kaza nedeni ile İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik eski akışına geri döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
D-100'de zincirleme kaza, yaralananlar var
08.02.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce D-100 karayolu hal kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan araca başka bir aracın çarpması sonrası 2 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobil toplam 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası olay yerine emniyet ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.
Etiketler : düzce,haberler,d100,trafik kazası haberleri,
445277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445277.aspx
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