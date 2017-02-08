169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.
ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
El Bab'da bugün çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi
KARADAN VE HAVADAN ATEŞ ALTINA ALINDI
Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.
YARALILAR KİLİS'E GETİRİLDİ
Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.