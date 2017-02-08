Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Mardin Milletvekili Yıldırım hakkında 81,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, Yıldırım'ın, "Rezzan" kod adlı terörist ile 13 kez telefonda görüştüğünün tespit edildiği bildirildi.

81,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 5 ayrı suçtan 27,5 yıldan 81,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu Yıldırım hakkında hazırlanan 81 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TERÖRİSTLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede, 26 Aralık 2015'te Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik görevlileri ile çıkan çatışmada öldürülen 4 terör örgütü PKK/KCK mensubunun üzerinden çıkan dijital delillerin alınan mahkeme kararı doğrultusunda yapılan incelemesinde, Yıldırım'ın kullandığı telefonla "Rezzan" kod adlı terörist İrfan Erol ile 13 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

SÖZDE DARGEÇİT SORUMLUSU



Yıldırım'ın örgüt mensuplarının verdiği talimatlarla hareket ettiği, örgüt birlikteliği sergilediği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün Dargeçit ilçesi kırsal alan sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olduğu, terör örgütünden aldığı talimatlar doğrultusunda halkı örgütlemeye çalıştığı, operasyon alanından aldığı ölü terör örgütü mensubunu ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi morguna getirdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle şüphelinin PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu ve yönetici konumunda bulunduğu belirlenmiş ve üzerine atılı suçu işlemiştir."