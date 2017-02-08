Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı için yakalama kararı
08.02.2017 - 19:39 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Etiketler : istanbul emniyeti,
445309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445309.aspx
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