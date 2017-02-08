Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde uçakla Kral Selman Askeri Havalimanı'na ulaşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Bin Abdullah el-Aiş, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanından FNSS Savunma Sistemleri firmasının Riyad kentinde kurulu MUC Al Kharj tesislerine geçen Bakan Işık ve beraberindeki heyet, FNSS Genel Müdürü Kemal Nail Kurt ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için M113 araç modernizasyon programı kapsamında personel taşıyıcı araçların modernizasyonlarının yapıldığı tesiste yetkililerde bilgi alan Işık, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

İSLAM İTTİFAKI KARARGAHINA ZİYARET

Fikri Işık, daha sonra beraberindeki heyet ile beraber Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve merkezi Riyad'da bulunan 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı İslam İttifakı' karargahı ziyaret etti.