Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın sahibi olduğu Bodrum’daki lüks otelin üzerinde bulunduğu arazinin de Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği anlaşıldı.

Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Ziraat Bankası, BOTAŞ, THY gibi 11 büyük şirketin yanı sıra çeşitli illerde bulunan bir gayrimenkul de Fon’a devredildi.Hisseleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Varlık Fonu A.Ş’ye bir dizi kamu şirketi devredilmişti. Ziraat Bankası, Halkbank, Çaykur, Türksat gibi 11 büyük şirketin Hazine’ye ait hisseleri Varlık Fonu’na devredildi.

46 GAYRİMENKUL DE FON’A GEÇTİ

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yer alan kararın ekinde, anılan şirketlerin yanı sıra, Antalya, Aydın, İzmir, Kayseri, Muğla gibi illerde yer alan 46 gayrimenkul de Varlık Fonu’na geçti.

FİKRET ORMAN’IN OTELİ DE LİSTEDE

Anılan gayrimenkullerden biri Bodrum Gündoğan’da bulunuyor. 11 bin 334 metrekarelik arazinin üzerinde bulunan otel ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a ait. Focus Grand Otel isimli tesis 260 ada 3 nolu parselde bulunuyor. Hazine’ye ait olan arazi 2005 yılında turizm tesisi yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis edildi.

DAVALARLA GÜNDEME GELDİ

İnşaatına ise 2007 yılında başlanan otel, çevrecilerin protesto eylemleri ve açılan davalar ile gündeme gelmişti. Anılan davalarda, otel inşaatının İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu’na bir dizi aykırılık içerdiği belirtiliyordu.