Başbakan Binali Yıldırım, Kabil'de 7 Şubat'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a bir taziye mesajı gönderdi.
Başbakan Yıldırım'dan Afganistan'a taziye mesajı
08.02.2017 - 21:54 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a bir taziye mesajı gönderdi.
Etiketler : binali yıldırım,
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