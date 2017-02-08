Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne Kobra ve Ejder 4x4 zırhlı muharebe araçları gönderildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne, gönderilen Kobra ve Ejder 4x4 zırhlı muharebe araçları test edildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nün atış poligonunda gerçekleştirilen araçların testine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Emniyet Müdürü Suat Çelik ve Özel Harekat polisleri katıldı.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, zırhlı araçların dosta güven, düşmana korku salan Kobra ve Ejder zırhı muharebe araçlarının terörle mücadelede kullanılacağını belirtti. Test atışlarının çok iyi ve başarılı olduğunu ifade eden Vali Balkanlıoğlu, terörle mücadeledeki başarılı çalışmalarından dolayı Özel Harekat polislerini de kutladı.

Bu arada yeni alınan Kobra’ya Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde 12 yıldır görev yaparken geçen yıl Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 21 yıllık polis memuru ve Sivaslı Osman Yurt’un ismi verildi.