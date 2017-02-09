Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığıyla tanınan ünlü manken Tuğçe Kazaz, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"DAVUTOĞLU OLSAYDI DARBECİLER EMELLERİNE ULAŞABİLİRDİ"

Kazaz, 15 Temmuz günü, Başbakanlık koltuğunda Ahmet Davutoğlu olsaydı ülkede çift başılık yaşanacağını ve bu nedenle de hainlerin o gün darbe girişiminde başarılı olacağını savundu.

İşte Tuğçe Kazaz'ın attığı tweet:

Bence,15 Temmuz'da Binali bey yerine Davutoğlu Başbakan olsaydı, çift başlı bir yönetim olacağından hain darbe girişimi emeline ulaşabilirdi.



