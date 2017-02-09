Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan polis teşkilatınca (ELAS) yapılan açıklamada, Orestiada bölgesinde Meriç Nehri'ni plastik botla geçtikten sonra sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındıkları belirtilen 6 kaçağın Orestiada savcılığına sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, kaçakların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet cep telefonu ile bin 700 avroya el konulduğu belirtildi.

Polis açıklamasında, Türk kaçaklara yardımcı oldukları belirlenen 38 yaşında bir Tunuslu ile 21 yaşında bir Faslının da gözaltına alındığı kaydedildi.