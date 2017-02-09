Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuri ELİBOL İZLENİM TEL AVİV

Türkiye’nin şefkat elini Filistin’de rahatlıkla görmek mümkün... Türkiye bölgede âdeta arı gibi. İlmik ilmik kardeşlik dokunuyor. Bunu Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın dün sona eren ziyaretinde tekrar gözlemledik. Türkiye’nin sahadaki çabasını yetkililerden edindiğimiz bilgiler de teyit ediyor. Mavi Marmara krizinin aşılması için Türkiye’nin İsrail’den talep ettiği üç şarttan biri bölgeye uyguladığı ablukanın kaldırılmasıydı. İsrail’le ilişkilerde normalleşme sürecinin başlamasıyla bunun ilk izleri görüldü. İlk olarak önce Ramazan Bayramı’nda Gazze’ye insani yardım içeren ilk gemi ulaştı. Onu Kurban Bayramı’nda ikincisi izledi. Yetkililerden öğrendiğimize göre şimdi üçüncüsü için hazırlıklar yapılıyor. Türkiye’nin Filistin ve Gazze’ye ilgisini insani yardımla sınırlı olmadığını hemen vurgulamak gerek. Harıl harıl projeler yürütüyor. Bu çerçevede Türkiye’nin dünyaya uzanan eli olan TİKA ve Kızılay gibi kurumların emeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye, nelere imza atmıyor ki? Gazze’de Filistin’in en büyük ve modern hastanesinin inşaatı tamamlandı. Birkaç ay içerisinde hizmete sunulacak. İsrail saldırıları sonrası evleri yıkılanlar için başlatılan konut projelerinin inşaatı da tam gaz devam ediyor.

Temiz ve su elektrik ne yazık ki Filistinli kardeşlerimizin kronikleşmiş sorunları arasında. Türkiye bunlara da parmak basıyor. Bu çerçevede Türkiye’den yakın zamanda su sorununun çözümü için bir heyet de gelmiş. En önemli proje, su arıtma konusu. Bu konuyla ilgili Mart ayında Belçika’da uluslararası bir konferans düzenlenecek. Türkiye’den gelen heyetlerin arkası kesilmiyor. Sırada zeytin ve zeytincilik konusunda çalışmalar yapmak üzere Orman Bakanlığından bir heyetin sırada olduğunu öğreniyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı da sahada çalışıyor. Saldırılarda tahrip olan 9 caminin tamirat ve restorasyon işleri ile ilgili çalışmaları sürdürüyor.

Son bir not paylaşmakta fayda var. Bölgede bu kış ciddi anlamda ekmek sorunu ortaya çıkmış. Katar ile birlik olunup duruma el konulmuş ve bölgeye ekmek gönderilmiş. Haliyle, Türkiye’nin Filistin’e ilgisi, Filistinlilerin Türkiye’ye ilgisine dönüşmüş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun…

İsrail’e “vize” mesajı

Mavi Marmara krizi sonrasında normalleşen ilişkilerde Türkiye’den İsrail’e bakan düzeyinde 7 yıl sonra ilk ziyareti gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, temaslarını anlattı. Tel Aviv’deki Akdeniz Turizm Fuarı açılışında Türk heyetine daha ayrıcalıklı davranıldığı bilgisini veren Avcı, şunları söyledi: Ülkemize gelen turist sayısında artış var. 150 binden 260 bine çıktı. Geçen yıl turizmde yaşanan yüzde 30’luk azalmanın Cumhurbaşkanının yurt dışında yaşayan Türklere yaptığı “Türkiye’de tatil ve düğün” çağrısıyla da düzelecektir. İsrail için Türkiye’nin güvenlik derecesi 4. Bunun 3’ e inmesi gerektiğini konuştuk. Açıkça kendilerine sorduk: ‘Ne oluyor da 4 oluyor, ne yapılırsa 3 olur’ diye. Güvenlik derecesinin düşmesi İsrailli turist sayısının artmasında bir faktör olacak. Aynı Rusya ile yaptığımız gibi olabilir. Rusya’nın bizden istediği gibi güvenlik raporlarını hazırlarız, gereken önlemlerin zaten alınmış olduğunu ortaya koyarız. İsrail’e de Türk turistler gelebilir. Ancak kendilerine, vize konusu, havaalanlarında gümrük kapılarında çıkarılan zorluklar nedeniyle Türkler İsrail’i gezi planlarına almıyorlar. Vize rejiminin değiştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Türkiye İsrail ilişkilerinin iyi olması Filistin ve Filistinliler için de faydalı olacaktır. Türkiye İsrail ilişkilerinin normalleşmesi en çok Gazellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye İsrail ilişkilerinin normalleşmesinden en büyük faydayı Gazze sağlıyor.