Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kayyım atanan şirketlerini danışıklı satışlarla kurtarmaya çalışan, para ve mallarını yurt dışına kaçırmaya uğraşan FETÖ’cülerin önü kesildi. El konulan ve kayyım atanan şirketlere ilişkin bazı devir ve temlik işlemleri “muvazaalı” (hileli, danışıklı) kabul edilerek geçersiz sayıldı. “Muvazaalı devir işlemleri” başlığıyla KHK’de yer bulan kararda, “Kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin soruşturmanın başladığı tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir” ifadeleri kullanıldı.