Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken Dağının zirvesinde iglo mevziler oluşturarak, kar kış demeden sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklıkta Mehmetçik, eli tetikte nöbete başladı. Beyaz kar örtüsünde beyaz kıyafetlerle kamufle olan ‘Dağ Kartalları’ 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali bitinceye kadar Palandöken’in zirvesinde kuş uçurtmayacak.