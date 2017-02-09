İstanbul'da, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma  yürüten polis, örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı,  molotofkokteylli eylem gerçekleştireceği bilgisi üzerine 75 şüpheliyi yakalamaya  yönelik 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, tabanca,  tabancaya ait 4 dolu fişek ve şarjör, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve  tabancaya ait 7 fişek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile  çok sayıda örgütsel içerik taşıyan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital  malzemeler ele geçirildi.

 