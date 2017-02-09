Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 8 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
09.02.2017 - 09:59 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı.
Etiketler : deaş,haberler,Adıyaman,
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