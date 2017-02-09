Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinden sonra Rakka operasyonunun PYD-YPG ile yapılmasının yanlış olacağını vurgularken, Türkiye ile ABD’nin koordinasyonunda Fırat Kalkanı modeliyle bu operasyonun nasıl yapılabileceği konusunda da hazırlanan raporu gündeme getirdi. Peki bu raporda neler var? Milliyet yazarı Serpil Çevikcan bugünkü köşesinde detayları yazdı.

10 BİN KİŞİLİK KUVVET

Dün Ankara’daki kaynaklardan bu raporun detaylarıyla ilgili bilgi aldım.

Rakka merkezine yapılacak operasyonu kimlerin gerçekleştireceği büyük önem taşıyor.

Türkiye, yüzde 90’ı PYD’lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri’nin operasyona katılmasına karşı.

Bu güçlerin DEAŞ gibi terörist yapılardan oluştuğu, PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğu ve Türkiye’nin bu konuda ortak bir operasyona kesin olarak karşı durduğu zaten biliniyor.

Ankara’nın planı, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi Özgür Suriye Ordusu güçleri ve yerel Arap güçlerle Rakka’nın alınabileceğini içeriyor.

El Bab, DEAŞ’tan temizlendikten sonra buradaki güçlerin de kaydırılmasıyla 8-10 bin kişilik bir kuvvet oluşturulması tasarlanıyor.

Bu kuvvetlere, yaklaşık 200 kişilik Türk özel kuvvetlerinin eşlik edebileceği planlaması yapılıyor.

ABD özel kuvvetlerinin de yine sahada bu kuvvetlerle birlikte hareket edebileceği üzerinde duruluyor.

Halen Suriye’de ve özellikle El Bab bölgesinde 2 bine yakın askerimiz görev yapıyor.

Bunların yaklaşık 150’si özel kuvvetlerden.

Özel kuvvetlerin sahadaki işlevi, keşif ve ön açma faaliyetlerine odaklanıyor.

Olası Rakka operasyonunda da böyle olacak.

Bütün bu planlamalar şu anda Türk ve ABD’li yetkililer tarafından üzerinden geçilen konular.

Rakka operasyonunun başlayabilmesi için El Bab’ın DEAŞ'tan temizlenmesi olmazsa olmaz.

TSK ve desteklediği ÖSO güçleri, önceki gün ve sabaha kadar süren operasyonlar sonunda kent merkezine girmeyi başardı.

Gelen bilgiler, El Bab içindeki stratejik öneme haiz tepelerin ele geçirildiği, Kabbasin ve Bzagah gibi yerleşim birimlerinin terör örgütünden önemli ölçüde temizlendiği yönünde.