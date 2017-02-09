Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yeni kimlik kartı için 2 Ocak'tan bu yana 2 milyon başvuru alındığı, başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kimlik kartı başvuruları nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluğu azaltabilmek amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ülke genelinde 2 Ocak'ta başlayan yeni kimlik kartı müracaatları kapsamında bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığı kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda 750 bin kimlik kartı basıldığı bilgisi verildi.

'ALO 199' DEVREDE

"Alo 199" hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının yoğunluğa ve uzun bekleme sürelerine neden olduğu ifade edilen açıklamada, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlamasının bulunmadığı aktarıldı.



Vatandaşların ellerindeki nüfus cüzdanlarının, yeni kimlik kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.



Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içi saat 19.00'a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatlerinde alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır."