Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincik Kaymakamlığı, 678 sayılı KHK’nin geçici 3. maddesine göre ilişkisi kesilecek güvenlik korucularının yerine toplam 77 güvenlik korucusu alımının yapılacağını duyurdu. Alınacak korucularda 30 yaşını geçmemiş, fiziki yeterlilik ve gerekli şartları sağlayanlara öncelik tanınacağı ifade edildi.Güvenlik koruyucuları, ilçe jandarmaya bağlı olduğu için jandarma sorumluluk bölgesinde olan köy ve mahallerde görev yapacak. Güvenlik korucularının 4-10 Şubat 2017 tarihleri arası Sincik Kaymakamlığı'na şahsen müracaatta bulunmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca 13 ve 14 Şubat'ta fiziki teste tabi tutulacak adaylarının 15-16 Şubat tarihinde de sözlü mülakata alınacağı belirtildi.