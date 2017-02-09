Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye bugün kritik bir ziyaret gerçekleştirecek olan CIA Başkanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi. Pompeo Ankara'da temaslarına başlayacak. CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Ankara'yı ziyaret kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde alındı. CIA Başkanı Mike Pompeo bu koltuğa oturduktan sonra ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştirecek. Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek. El Bab ve Rakka operasyonları masada olacak. Erdoğan-Trump görüşmesinde iki liderin bu operasyonlarda ortak hareket etme kararı aldıkları belirtilmişti. Ziyarette sadece Suriye değil, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele başlığının da ele alınması bekleniyor.