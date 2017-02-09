Türkiye'ye bugün kritik bir ziyaret gerçekleştirecek olan CIA Başkanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi. Pompeo Ankara'da temaslarına başlayacak. CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Ankara'yı ziyaret kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde alındı. CIA Başkanı Mike Pompeo bu koltuğa oturduktan sonra ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye gerçekleştirecek. Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek. El Bab ve Rakka operasyonları masada olacak. Erdoğan-Trump görüşmesinde iki liderin bu operasyonlarda ortak hareket etme kararı aldıkları belirtilmişti. Ziyarette sadece Suriye değil, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele başlığının da ele alınması bekleniyor.
CIA Başkanı Ankara'da
09.02.2017 - 14:01 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CIA Başkanı Mike Pompeo bugün Ankara'ya geldi. Kritik ziyarette gündemde Suriye ve terörle mücadele var. Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşecek.
Etiketler : pompeo,
445534 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445534.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER