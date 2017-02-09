Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi. Şehit askerlerin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen naaşlarının yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.
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Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi. Şehit askerlerin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen naaşlarının yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.
Etiketler : Fırat Kalkanı Harekatı,el bab,suriye,