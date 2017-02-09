Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 5 askerden birinin, Kahramanmaraş-Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin (25) olduğu öğrenildi. Anne Asiye ve baba Abdurrahman Şahin’e acı haber, ziyaret için bulundukları Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde verildi. DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı 170. gününe girdi. Harekat kapsamında DEAŞ’lı teröristlerle en yoğun çatışmalar Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında yaşanıyor. DEAŞ’lı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik olarak bombalı araç ve el yapımı patlayıcılara saldırıyor. El Bab kentinin ele geçirilmesine yönelik olarak önceki gün başlatılan kapsamlı operasyonda bu sabah saatlerinde DEAŞ’lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Halen devam ettiği bildirilen çatışmalarda 5 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı. Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, 5 şehidin cenazesi helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

El Bab’da iki gün arayla verilen şehitlerin acısı, tüm Türkiye’yi sararken, şehitlerin memleketlerine de kara haberler ulaştı. Şehit ateşinin düştüğü yerlerden biri de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. DEAŞ’lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen askerlerden biri Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in yaklaşık 2 yıl önce TSK’ya katıldığı ve tankçı olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit haberinin alınmasının ardından acı haberin verileceği anne Asiye ve baba Abdurrahman Şahin’in, diğer çocuklarını ziyaret için Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde oldukları öğrenildi. Anne Asiye ve baba Abdurrahman Şahin’e acı haber, Bigadiç’teki yetkililer tarafından verildi. 2 erkek 3 de kız kardeşi bulunan Şehit Uzman Çavuş Şahin’in, bekar olduğu bildirildi.

20 gün önceki saldırıyı yara almadan atlatmış



Şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in (25) yaklaşık 20 gün önce içinde bulunduğu tankın, DEAŞ’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda isabet aldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Şahin’in bu saldırıyı yara almadan atlattığı ve izin için memleketi Elbistan’a gelip, tekrar birliğine döndüğü bildirildi.

ADANA'YA EL BAB'TAN İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ta DEAŞ'lı teröristlerle süren çatışmalarda şehit olan Tank Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın baba ocağına ateş düştü. Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2174 Sokak'ta oturan baba Salih ve anne Sema Topal'a acı haberi askeri yetkililer bildirdi. Haberle adeta yıkılan babayı komutanlar teskin etmaya çalıştı. Şehit haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla süslendi. 3'ü kız ikisi erkek 5 kardeşi bulunan ve bekar olduğu belirtilen 2 yıllık Tank Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi yarın Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın cenazesi bugün Adana'da toprağa verilmişti.

SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki babaevine ateş düştü. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen 8 çocuk annesi Ayşe Akkuş fenalaşınca sağlık ekibi müdahalede bulundu.

El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen opersayonlar sırasında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu sözleşmeli er Ömer Akkuş şehit oldu. Şehit askerin Sakarya'nın Kaynarca İlçesi Uzakkışla Mahallesi'nde bulunan evine ateş düştü. Şehidin ailesine acı haber Kaynarca İlçe Jandarma Komutanı Kamil Aksoy tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mahmut ve annesi Ayşe Akkuş gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Mahmut Akkuş'u jandarma teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Ayşe Akkuş fenalaşınca sağlık ekibi müdahale etti. Çiftçilikle geçimini sağlayan 8 çocuklu Akkuş çiftinin 8'inci çocuğu olan Ömer Akkuş'un bekar olduğu ve 1 ay önce memleketine izne geldiği öğrenildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi son şehit ile 5 ayda teröre 4'üncü şehidini vermiş oldu. 3 Eylül 2016'da Uzman Çavuş Mansur Cansız Mardin Dargeçit'te, 4 Eylül 2016'da Uzman Çavuş Sercan Gedikli Hakkari Şemdinli'de, 1 Ekim 2016'da Piyade Er Gökhan Ayder Hakkari Çukurca'da şehit düşmüştü.