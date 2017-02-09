Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu binayı Rus uçağının kazaen vurduğunu ve 3 askerin şehit olduğunu 11 askerin ie yaralandığını açıkladı. Açıklamadan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla görüştüğü duyuruldu. Rus ajansları, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Erdoğan ve Putin'in, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldığınına ilişkin haber geçti.

TSK VE KREMLİN'DEN ARK ARKAYA AÇIKLAMLAR GELDİ

TSK'dan yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulundu" denildi. Kremlin'den yapılan açıklamada da "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon konuşması yaptı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi" denildi. Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Rusya Dışişileri Bakanı Lavrov ile görüştüğü öğrenildi.