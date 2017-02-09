Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi. 11 asker yaralandı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dilediğini doğruladı.