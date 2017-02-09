Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump tarafından CIA Başkanlığına getirilen Mike Pompeo ilk yurtdışı gezisi için bugün Türkiye'ye geldi.

Pompeo'nun ziyaret kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde alındı.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pompeo Ankara'da temaslarına başladı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşen CIA Başkanı Mike Pompeo, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan'la görüşmeye Hakan Fidan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pompeo görüşmesi önces Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

EL BAB VE RAKKA OPERASYONLARI MASADA

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun kablünde El Bab ve Rakka operasyonları masaya yatırıldı. Erdoğan-Trump görüşmesinde iki liderin, bu operasyonlarda ortak hareket etme kararı aldıkları belirtilmişti.

Ziyarette sadece Suriye değil, Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele başlığının da ele alınması bekleniyor.