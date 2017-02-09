Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunun devam ettiği El Bab bölgesinde bu sabah 08:40 sularında, Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından kazaen TSK unsurlarının vurulduğu ve 3 askerin şehit olduğu duyuruldu.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, üzüntülerini iletti.

RUSYA SAVUNMA BAKANI PUTİN'E BİLGİ VERDİ

Rusya'da ise Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e verdiği brifingde Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanlıkları'nın terörle mücadele alanındaki koordinasyon mekanizmasını geliştirmek için çalışma yapma kararı aldığını ifade etti.

GERASİMOV'DAN AKAR'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, El Bab'da yaşanan olay nedeniyle Türk mevkidaşı Hulusi Akar'a başsağlığı diledi.

"DEAŞ HEDEFLERİNİ İMHA EDİYORDUK"

Rus Genelkurmayı'nın açıklamasında, Rus uçaklarının olayın yaşandığı El Bab bölgesinde DEAŞ hedeflerini imha görevlerini yerine getirdiği ifade edildi.