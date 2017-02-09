Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Mike Pence arasında planlanan telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için mutabık kalındığı bildirildi.

ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Öte yandan Pence'nin, bugün Rus uçaklarının saldırısında şehit olanlar da dahil olmak üzere, El Bab'da şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dilediği öğrenildi.

Pence, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında oldukları mesajı da verdi.