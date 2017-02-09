Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Nisan ayındaki referandumda oylanacak olan partili cumhurbaşkanlığı sistemi masaya yatırıldı.

Programın başında KHK ile meslekten atılan akademisyenler tartışılırken gazeteciler Cem Küçük ve Can Ataklı arasında gerilim yaşandı. Konunun başkanlık sistemine gelmesi ile alevlenen tartışmada Ataklı'nın Küçük'e "Sen baştan aşağı yalansın. Hem cahil hem yalan. Ahlaklı ol. Haddini bilmiyorsun" sözleri stüdyoda gergin anlar yaşattı.

MODERATÖR DE PES ETTİ

Moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın araya girme çabaları da sonuç vermedi. Bir ara diğer konuklara söz vermeye çalışan Yılmaz'ın "Döneceğim size de, şuradaki tartışma bitsin... Biter mi bilmiyorum o da ayrı" sözleri ise tartışmayı özetledi.