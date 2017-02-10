Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti’nin dün basına kapalı olarak yapılan Grup Yönetim Kurulu toplantısında, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin durumu gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, grup yönetim kurulunun bazı üyeleri, toplantıya hükûmet adına katılan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye ihraç listesinin kim tarafından hazırlandığını sordu. Grup Yönetim Kurulu üyeleri, ihraç edilenler arasında yer alan çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmelerinin mümkün olmadığını dile getirdiler. Bazı üyeler, bu isimlerden bazılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile çalışmalar yapıldığını da hatırlatarak “Bu insanları ihraç etmek AK Parti’ye tersten bir operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır” dedi. Bazı üyeler ise, konuyla ilgili bilgi almak için YÖK Başkanını aradıklarını, başkanın telefonlarına bile çıkmadığını da dile getirdi. Canikli ise toplantıda gelen tepkiler üzerine söz olarak, listenin YÖK tarafından hazırlandığını, kendilerine de bu konuda çok eleştiri geldiğini söyledi. Canikli, gelen eleştiriler ve görüşleri dikkate alarak ihraç edilen akademisyenlerle ilgili bir yanlış yapılmışsa düzeltileceğini söyledi.