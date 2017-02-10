Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesinde görevli G.Ö., M.N.İ., O.K., E.A., Ö.C., M.G., B.Ö., İ.H.T., S.A., A.E., A.A., T.G., A.S., H.D., D.A., V.B. ve S.Ş. isimli akademisyenlerin, örgütün iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 14 akademisyen yakalanırken, 3 akademisyeni yakalama çalışmaları sürüyor.
17 akademisyene gözaltı
10.02.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullandığı tespit edilen, Erciyes Üniversitesinde görevli 17 akademisyen için gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Kayseri,
445765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445765.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER