Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane Derindere sponsorluğunda 18 Şubat'ta düzenlenecek defilenin tanıtım toplantısına, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, modacı Dilek Hanif, kareograf Uğurkan Erez, Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülçin Derindere ve sunucu Deniz Akkaya katıldı. Toplantıda konuşan Kapışmak, ilki geçen yıl gerçekleştirilen organizasyonun gelirinin, Türk Kızılayı İstanbul Şubesine bağışlanarak, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

İkincisi düzenlenecek yardım organizasyonunun gelirinin bağışlanması için yine Türk Kızılayı İstanbul Şubesi ile görüştüklerini anlatan Kapışmak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin çok güzel bir projesi var. Türkiye'de 81 anaokulu yapma projesi... Biz de bu defilenin gelirini yine Türk Kızılayı'nın İstanbul şubesi aracılığıyla anaokullarına bağışlayalım istedik. Şube de kabul etti. Bu güzel ekiple bir yolculuğa çıktık. Gerçekten iyilik kurtaracaksa, insanlığa dair bir şeyler yapmak gerekiyor. Kimliklerin, maddiyatın dışına çıktık. Birçok kurum olacak bizim önümüzde. İnşallah ömrümüz ve vaktimiz olursa bu sene İstanbul Türk Kızılayı, ileride başka kurumlara... O kurumların aracılığıyla ise insanlığa dokunabilme ümidindeyiz."





'TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Hanif, projeden duyduğu heyecanı ifade ederek, "Kızılay Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlarından bir tanesi. Kızılay için bunu yapıyor olmak da benim için son derece mutluluk ve heyecan verici." dedi. Projenin içinde bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Hanif, şöyle devam etti:



"Bana projeyi getirdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz aktivitelerin ve programların içinde olmak benim için çok önemli. Her bireyin muhakkak kendi kapasitesi içinde bu tarz etkinliklerde olması, elinden geleni yapması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Toplum olarak bence her şeyden önce buna ihtiyacımız var. Birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya ihtiyacımız var."



Deniz Akkaya da dünyanın çok ciddi bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, "Bu süreçte vicdan ve merhamet artık rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bu duyguları tekrar yaşatabilecek en önemli değerlerimizdendir Türk Kızılayı. Ama bu adresin sadece bir kan merkezi gibi algılanmasını da kırmak istiyoruz. Burası sadece kan verilen bir merkez değil, aslında yardımlaşmanın en önemli adresi." diye konuştu. Akkaya, projede çok önemli isimlerle çalıştıklarını aktararak, geceden elde edilen gelirin çocukların ruhlarına değmesini istedikleri için çok özel bir organizasyon gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KIZI DA KATILDI



Basın toplantısını, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kızı, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili Büşra Köylübay da izledi. Şarkıcı Fettah Can'ın konser vereceği, iş ve cemiyet hayatından da önemli isimlerin bir araya geleceği defilede, en az 10 anaokulu yapılabilmesi için bağış toplanması hedefleniyor.