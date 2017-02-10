Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay ve 1 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
Tunceli’de FETÖ kapsamında 3 kişi tutuklandı
10.02.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli Valiliği, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay ve 1 polis memurunun tutuklandığını bildirdi.
Etiketler : Tunceli,FETÖ,
445856 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445856.aspx
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