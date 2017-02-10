Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada ilk kez örgüt üyelerine ilişkin karar verildi. Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Ticaret İl Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen C.İ.,‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ile KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen C.A., ‘silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek’ suçunda karar verildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Şubat 2017’de görülen dava duruşmasında, Denizli’de ilk defa bir FETÖ/PDY örgütüne ilişkin davda karar verildi. Ticaret il Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla dava açılan C.İ.’nin evinde yapılan aramalarda, terör örgütü lideri Fethullah Gülen’e ait videolar ve fotoğrafın ele geçirildiği, örgüt liderinin Bank Asyanın kurtarılması talimatına uyarak, belirli tarihlerde para transferi yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu nedeniyle C.İ.’ye,‘6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesinin FETÖ/PDY örgütüne yardım ettiği tespit edilen C.A., hakkında karar verdi. Daha önce öğretmen olan ve KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen C.A.’nın, örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Aktif Eğitimsen Sendikasına kapatılana kadar üye olduğu, örgütün toplantılarına katıldığı, toplantılarda kişilerin bu derneğe üye olmaları konusunda yönlendirmede bulunduğu, kapatılan Burdur Yeşilova Eğitim Gönülleri Derneğine üye olduğu, kendisine ait ikametlerde yapılan aramalarda, örgüte ait dokümanların ele geçirildiği, örgüt liderinin Bank Asyanın kurtarılması talimatına uyarak, belirli tarihlerde para transferi gerçekleştirdiği tespit edildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek’ suçundan C.A.’ya 3 yıl 1 ya hapis cezasına çarpıtılmasına karar verdi.