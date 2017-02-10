Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi.Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken bomba uzmanı ekiplere haber verildi. Olay yerine bomba uzmanı ekip bekleniyor.
Zeytinburnu'nda bomba alarmı! Cadde kapatıldı
10.02.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu Belediyesi ek hizmet binası yakınına beyaz bir minibüsten bırakıldığı belirlenen çanta polisi alarma geçirdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Zeytinburnu bomba alarmı,
445876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445876.aspx
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