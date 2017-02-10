Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı Güven, İHA muhabirinin, referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.