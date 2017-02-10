Başbakan Yıldırım: "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak."
Başbakan Yıldırım'dan referandum açıklaması
10.02.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanının anayasa değişikliğini onaylamasının ardından konuştu.
Etiketler : Başbakan Yıldırım,referandum,
445896 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445896.aspx
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