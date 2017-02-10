Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçeceği güzergahta kaldırım üzerinde duran poşet Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanlarını harekete geçirdi. Poşet fünye ile patlatıldı.

BOMBA ENDİŞESİNE SEBEP OLDU

Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket alarmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın toplu açılış töreninde konuşacağı Hükümet Meydanı'na giden güzergahta bir poşet, bomba endişesine neden oldu.

Büyükbölcek Mahallesi Büyükbölcek Caddesi'nde çöp konteynerin yanındaki poşette bomba olabileceği şüphesi üzerine polis çevrede önlem aldı.

KORUMA EKİBİ GELDİ

Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket alarmı Ardından poşet, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket alarmı Poşette çöp olduğu ortaya çıktı.