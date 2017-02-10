İstanbul Kadıköy'de öğle saatlerinde faciadan dönüldü. Uzunçayır metrobüs durağında yol kenarındaki demir bariyerleri kaldırmak için metrobüs durağına gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç yüklediği ağırlığı taşıyamadı.
Vinç devrilerek yol kenarına düştü. Vincin otoyola devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.
Bu sırada metrobüs durağında yaya olarak giden vatandaşlar vincin devrilmesi sırasında çıkan gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı.
Öte yandan, vincin kaldırılması sırasında yoğun trafik oluştu.