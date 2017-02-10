Son Dakika...81 ilde huzur operasyonu düzenleniyor. İçişleri Bakanı yönetiyor. Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik 10 bin kişiyle uygulama yapıyor...
Son Dakika... 81 ilde huzur operasyonu
10.02.2017 - 21:21 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
81 ilde huzur operasyonu düzenleniyor. Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 80 bin kişilik ekiple yapılan uygulamayı İçişleri Bakanı yönetiyor.
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